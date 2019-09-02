Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
02.09.19 14:36

Засідання нового Кабміну не шоу і будуть закритими для ЗМІ, - Гончарук попросив журналістів покинути зал засідань

Представників ЗМІ більше не пускатимуть на засідання уряду, а власне засідання відбуватимуться у закритому режимі.

Засідання нового Кабміну не шоу і будуть закритими для ЗМІ, - Гончарук попросив журналістів покинути зал засідань

Про це на першому засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, спілкування з журналістами буде відбуватися після засідань.

З огляду на це рішення, журналістів попросили покинути зал засідань. "Шановні колеги журналісти, я вдячний, що ви прийшли, але ми поспілкуємося з вами після засідання через годину", - сказав Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без шоу і "показухи": Гончарук хоче переформатувати засідання Кабміну

Таке рішення прем'єр пояснив тим, що засідання Кабміну не повинні бути місцем для піару, А також тим, що зараз країна живе в режимі ведення бойових дій, що вимагає мінімального розголошення інформації.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100