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02.09.19 14:37

У вівторок Рада розгляне в другому читанні законопроєкт про зняття недоторканності з нардепів, - Разумков

У вівторок, 3 вересня, Верховна Рада розгляне у другому читанні законопроєкт про зняття депутатської недоторканності.

У вівторок Рада розгляне в другому читанні законопроєкт про зняття недоторканності з нардепів, - Разумков

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це на Погоджувальній раді у ВР заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Він зазначив, що нардепи розглянуть у цілому законопроєкт №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів.

Разумков додав, що для цього необхідно 300 голосів. Він нагадав, що на першій сесії Ради 9 скликання в першому читанні за законопроєкт проголосували 363 народні депутати.

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Нагадаємо, раніше комітет з питань правової політики рекомендував парламенту остаточно внести зміни до Конституції в частині обмеження депутатської недоторканності.

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