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02.09.19 14:41

У Нацполіції ліквідовано управління з боротьби з економічними злочинами, - Гончарук

У Національній поліції ліквідували управління з боротьби з економічними злочинами.

У Нацполіції ліквідовано управління з боротьби з економічними злочинами, - Гончарук

Як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на першому публічному засіданні Кабінету Міністрів.

Гончарук зазначив, що така акція стала першим рішенням нового уряду.

Також Гончарук повідомив, що це зроблено в межах зменшення тиску на бізнес.

Після цього він попросив ЗМІ залишити зал засідань і перевів нараду міністрів у закритий режим.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Гончарук заявив, що представників ЗМІ більше не пускатимуть на засідання уряду, а власне засідання відбуватимуться у закритому режимі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Економічне зростання - головний пріоритет нового уряду, - Гончарук

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