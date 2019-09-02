"Честь маю": звільнений Матіос попрощався з колегами і нагадав про перстень Соломона. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Нагадаю - у царя Соломона (на івриті Шломо) був перстень із надписом -- І ЦЕ МИНЕ!
Я завжди по життю та у своїй кар‘єрі про це пам’ятав і пам‘ятатиму надалі!) А всім, хто читає мою сторінку - і друзям, і не друзям теж хочу нагадати про перстень ШЛОМО !)
Єдине, що хочу сказати - це ВЕЛИКЕ СПАСИБІ всім, хто був та служив зі мною поряд!
Тим офіцерам, хто всі ці П‘ЯТЬ РОКІВ ВІЙНИ ніс величезний тягар служби у лавах військової прокуратури! Пишаюсь вами! Колеги та Офіцери, ДЯКУЮ ВАМ!
ЧЕСТЬ МАЮ", - написав він.
Матіос також розмістив лист міністра оборони Андрія Загороднюка про відкликання з посади в Генпрокуратурі.