"Честь маю": звільнений Матіос попрощався з колегами і нагадав про перстень Соломона. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Нагадаю - у царя Соломона (на івриті Шломо) був перстень із надписом -- І ЦЕ МИНЕ!

Я завжди по життю та у своїй кар‘єрі про це пам’ятав і пам‘ятатиму надалі!) А всім, хто читає мою сторінку - і друзям, і не друзям теж хочу нагадати про перстень ШЛОМО !)

Єдине, що хочу сказати - це ВЕЛИКЕ СПАСИБІ всім, хто був та служив зі мною поряд!

Тим офіцерам, хто всі ці П‘ЯТЬ РОКІВ ВІЙНИ ніс величезний тягар служби у лавах військової прокуратури! Пишаюсь вами! Колеги та Офіцери, ДЯКУЮ ВАМ!

ЧЕСТЬ МАЮ", - написав він.

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Матіос також розмістив лист міністра оборони Андрія Загороднюка про відкликання з посади в Генпрокуратурі.



