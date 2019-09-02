Департамент захисту економіки в Нацполіції ліквідують, - Аваков

Про це повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд підтримав ініціативу МВС про ліквідацію Департаменту захисту економіки в складі Нацполіції і передачу наших фахівців у Службу фінансових розслідувань", - написав він.

Аваков додав, що Служба фінансових розслідувань стане аналітичним центром і залучить кращі кадри з усіх відомств.

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Він також зазначив, що тепер створення Служби фінансових розслідувань, ініційоване МВС у 2017 році, виходить на практичний рівень. Алгоритм узгоджено з Мінфіном і затверджено постановою Кабінету Міністрів.