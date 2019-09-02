На святкування Рош ха-Шана в Умані може прибути до 40 тис. паломників-хасидів, - ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"За попередніми оцінками, у 2019 році з 23 вересня по 4 жовтня у заходах візьме участь близько 40 тис. паломників з багатьох країн світу, а найбільш інтенсивне переміщення паломників відбуватиметься через Київ, Одесу та Вінницю. Особлива увага буде зосереджена на організації безпеки паломників у місті Умані", - йдеться в повідомленні.

У Держслужбі зазначили, що здійснюватиметься координація з правоохоронними органами та місцевими органами влади.

У період із 23 вересня по 4 жовтня підрозділи черкаського гарнізону нестимуть службу в посиленому режимі, а для вирішення питань екстреної санавіації буде залучено вертоліт ДСНС у медичному варіанті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова ортодоксальної єврейської торговельної палати Гонік просить Зеленського очистити Умань від корупції та посприяти будівництву синагоги