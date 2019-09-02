У Раді зареєстрували майже 300 законопроєктів, з яких 67 Зеленський визначив як невідкладні, - Разумков

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він заявив на засіданні погоджувальної ради.

"Нині суб'єктами законодавчої ініціативи зареєстровано майже 300 законопроєктів, з яких 67 визначені президентом України для невідкладного розгляду. Щодо 59 таких законопроєктів уже є проголосовані рішення про скорочення термінів підготовки до їхнього розгляду. Внесено 7 законопроєктів про зміни до Конституції України, які вносяться до порядку денного сесії і направлені до Конституційного суду про надання висновку за окремою процедурою. Крім того, є понад 120 перехідних законопроєктів", - розповів Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У вівторок Рада розгляне в другому читанні законопроєкт про зняття недоторканності з нардепів, - Разумков

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив, що партія "Слуга народу" почала готувати законопроєкти ще в грудні минулого року.