Правозахисники вимагають відкритого суду над Лягіним, причетним до створення в'язниці "МДБ ДНР"

Саме ця територія згодом була перетворена на секретну в'язницю "Міністерства державної безпеки ДНР". Доступ до в'язниці є закритим для міжнародних місій, оскільки керівництво ДНР заперечує сам факт існування цієї тюрми. Також територія заводу, а це майже 8 га площі, використовується як склад боєприпасів та військової техніки.

Про це сьогодні на пресконференції в "Укрінформі" розповіли представники правозахисних організацій, фонду "Ізоляція" (платформи культурних ініціатив, заснованої у Донецьку 2010 року на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів) та колишні бранці "ДНР", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ця в'язниця завжди відрізнялася постійними катуваннями. Я знаю одну людину, яку катували щоночі. Ці катування навіть не для того, щоб вибити якісь свідчення - це садистська методика, щоб зламати людину, - розповів колишній полонений, вчений Ігор Козловський. - Лягін та інші мусять бути покарані. Тому що якщо зло не покаране - воно повертається у стократному розмірі".

"Ізоляція - це приміщення, не пристосоване до утримання людей, на відміну від звичайних в'язниць. Відповідно, у камерах там немає води, - каже блогер Дмитро Потєхін, колишній ув'язнений секретної тюрми. - Тому там є додаткові засоби катування - не давати воду, наприклад".

"Ізоляцію" Потєхін відверто називає "концтабором". У цій тюрмі він провів 48 діб.

Судове засідання у справі Романа Лягіна відбудеться 3 вересня о 15:30 у Шевченківському суді міста Києва (вул. Дегтярівська, 31А). Правозахисники побоюються, що правоохоронні органи "намагатимуться максимально закрити засідання для громадськості та домовитися з Лягіним про співпрацю на невідомих та, ймовірно, неприпустимих для постраждалих умовах". Це стане поганим прецедентом на майбутнє, адже подібні розслідування триватимуть і після закінчення війни з РФ.