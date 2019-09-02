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02.09.19 15:31

Геращенко хоче бути заступником міністра внутрішніх справ

Колишній позаштатний радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і народний депутат VIII скликання від фракції "Народний фронт" Антон Геращенко претендує на посаду заступника міністра внутрішніх справ.

Геращенко хоче бути заступником міністра внутрішніх справ

Декларацію претендента опубліковано в реєстрі НАЗК, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання TheБабель.

У реєстрі йдеться, що Геращенко подав декларацію кандидата на посаду заступника міністра в Міністерстві внутрішніх справ. Декларацію опубліковано 1 вересня ввечері.

Антон Геращенко - народний депутат Верховної Ради VIII скликання від фракції "Народний фронт". У 2014 році Антон Геращенко був призначений радником міністра внутрішніх справ України. До парламенту нового скликання Геращенко не балотувався, але заявив при цьому, що залишиться в українській політиці.

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Посаду міністра внутрішніх справ обіймає Арсен Аваков, якого було перепризначено 29 серпня 2019 року.

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