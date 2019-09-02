Підтримка США залежатиме від боротьби з корупцією в Україні, - Пенс

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив віцепрезидент США Майк Пенс.

"Особливо від часу російської агресії – нелегальної окупації Криму і агресивних дій на сході України - США міцно стоять на боці України і так буде й надалі: ми підтримуватимемо територіальну цілісність і суверенітет України. Але одночасно президент Трамп підкреслив, що маємо проблеми з питаннями корупції",- заявив Пенс.

Він поінформував, що перед прийняттям Трампом рішення про надання подальшої військової допомоги Україні американська сторона напередодні у Варшаві хотіла почути від Президента Володимира Зеленського інформацію про стан боротьби з корупцією в Україні. Відтак, українська сторона надала цю інформацію, яку віцепрезидент США передасть главі Білого дому.

За його словами, Зеленський став Президентом України саме на хвилі боротьби з корупцією, і є "символом цієї боротьби".

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Пенс наголосив, що український лідер повідомив його про понад 200 законодавчих ініціатив в Україні у сфері боротьби з корупцією.

"Цей процес повинен бути читабельним для американців. Президент Трамп хоче бути упевненим, чи ці гроші спрямують на інвестиції, які посилять безпеку і стабільність України",- констатував віцепрезидент США.

Він наголосив, що настав час, аби європейські партнери також у більшій мірі долучилися до інвестицій і підтримали Україну у захисті суверенітету і відбудови країни. Пенс зазначив, що він закликав Зеленського, аби той апелював до європейських партнерів до більшої співпраці у цій сфері з Україною.

Відповідаючи на запитання американських журналістів, Пенс зазначив, що призупинення надання військової допомоги Україні не пов’язані з тим, що "Руді Джуліані (ексмер Нью-Йорка, близький соратник Трампа – ред.) намагається знайти в Україні щось на Джо Байдена (ймовірного кандидата на посаду президента США від демократів – ред.)".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезидентом США Майком Пенсом у Варшаві в рамках участі в меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.