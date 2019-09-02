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02.09.19 15:59

Через поспіх першочергові законопроєкти Зеленського і його партії часто підготовлені непрофесійно, - Ірина Геращенко

Народна депутатка України від фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко заявила, що через поспіх першочергові законопроєкти Зеленського і його партії часто підготовлені непрофесійно.

Через поспіх першочергові законопроєкти Зеленського і його партії часто підготовлені непрофесійно, - Ірина Геращенко

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це вона заявила після засідання погоджувальної ради.

"Ми уважно ознайомилися з пакетом першочергових законопроєктів, які були подані від правлячої партії, від президента Зеленського. І мушу сказати, що там є багато речей, які є нормальними, які ми готові підтримати, але часто ці документи в цьому поспіху підготовлені надзвичайно непрофесійно", - заявила Геращенко.

"Наприклад, є там така норма, що пропонує українцям ліквідувати право таємного голосування. Це наступ на демократичні позиції. І ми вважаємо, що будь-які зміни до Конституції повинні посилювати демократичні процедури та інститути в Україні, а не робити Україну тоталітарною державою", - додала вона.

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