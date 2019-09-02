Економічне зростання на 40% - це не цифра взята зі стелі, все ґрунтується на розрахунках, - Гончарук

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це на брифінгу після засідання Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"40% - це не цифра, взята зі стелі. У нас є розрахунки, і ви їх побачите в програмі дій уряду", - сказав він.

За його словами, зростання наступного року планується не менше, ніж на 5%, а в наступні роки - не більш, ніж на 7%.

Прем'єр зазначив, що зростання економіки можливе за рахунок інвестицій, лібералізації економіки і хороших умов для бізнесу.

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При цьому розрахунки уряду включають необхідність виплати зовнішніх боргів у разі зростання економіки на 4%. За його словами, уряд вивчає стратегію виплати боргу.

Водночас він зазначив, що Україні необхідно досягти такого рівня економіки, щоб "виплата зовнішніх боргів перестала бути проблемою".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що українська економіка має зрости на 40% упродовж 5 років.