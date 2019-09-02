Міністерство енергетики фактично вливається в Міністерство екології, а не навпаки, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив на брифінгу після засідання уряду. Таким чином він відповів на прохання пояснити логіку об'єднання деяких міністерств, зокрема створення Міністерства енергетики та охорони навколишнього середовища, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"У світі є тренд, щоб небо було чистим. Наша енергетика традиційно є найбільшим забруднювачем повітря. Тобто, вектор не тільки в тому, щоб зробити електроенергію більш доступною і дешевою, але в тому, щоб при цьому шкодити навколишньому середовищу мінімально", - зазначив він.

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Крім того, за словами прем'єра, є практична основа для такого об'єднання. Адже Міненергетики відповідало за видобуток вугілля і за надра.

"У кого має бути контроль за надрами - у Міненерговугілля чи Держгеонадр - не було зрозуміло. Тобто, контроль над ресурсами був розділений. Є концепція розвитку, за якою розвиток держави має бути постійним. З цієї точки зору об'єднання цих міністерств мені здається правильним" , - сказав Гончарук.

При цьому глава уряду зазначив, що якщо укрупнення якихось міністерств не буде ефективним, піде реорганізація і, можливо, відновлення низки відомств.