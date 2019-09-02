Зеленський доручив розробити концепцію реформування СБУ і прийняти закон про секретну інформацію

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Прийняти концепцію реформування Служби безпеки України, причому викласти цілісне бачення української спецслужби в усіх напрямках і перспективах розвитку. Прийняти закон про внесення змін до закону України про Службу безпеки України в новій редакції", - зазначив Зеленський.

Також, за його словами, необхідно прийняти закон про секретну інформацію, як того вимагають іноземні партнери України, активізувати роботу щодо забезпечення контррозвідувального режиму в Україні.

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