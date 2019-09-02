"Голос" не готовий підтримати направлення до КС більшості поданих президентом законопроєктів, - Рахманін

Про це глава фракції "Голос" Сергій Рахманін заявив на засіданні погоджувальної ради Верховної Ради в понеділок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо порядку денного. Серед законопроєктів, які пропонуються до нашого розгляду для направлення на висновок Конституційного суду, з нашої точки зору 1013 - це той законопроєкт, який ми точно будемо підтримувати щодо направлення на висновок про відповідність 157, 158 статей. І тому, що існує певна прогалина в законодавстві, яка буде відчутна з січня місяця, і тому, що в принципі це правильний напрямок думки. Щодо інших є величезні запитання", - сказав керівник фракції.

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Як повідомлялося, 29 серпня в парламенті було зареєстровано низку законопроєктів президента України про внесення змін до Конституції країни. Того ж дня Верховна Рада IX скликання на першій сесії попередньо схвалила конституційні зміни, якими пропонується позбавити нардепів недоторканності.

Згідно із законодавчою процедурою, після отримання висновку КС парламент може попередньо ухвалити (прийняти в першому читанні) такий законопроєкт не менш ніж 226 голосами. Після цього, на наступній черговій сесії, Рада може розглядати його для прийняття в цілому. Для цього буде потрібно не менше 300 голосів парламентарів. Така процедура встановлена ​​Конституцією України.

У парламенті IX скликання сформовано 6 фракцій і груп. Так, до фракції "Слуга народу" увійшли 254 народні депутати, до ОПЗЖ - 44, до "Євросолідарності" - 27, до "Батьківщини" - 25, до "Голосу" - 17, а в групу "За майбутнє" - 23 парламентарі.