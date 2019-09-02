Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
02.09.19 16:45

"Голос" не готовий підтримати направлення до КС більшості поданих президентом законопроєктів, - Рахманін

Фракція партії "Голос" готова підтримати з усіх законопроєктів зі змінами до Конституції України тільки законопроєкт про скасування монополії адвокатів на представництво в судах (№1023). До решти законодавчих ініціатив подібного роду - є зауваження.

"Голос" не готовий підтримати направлення до КС більшості поданих президентом законопроєктів, - Рахманін

Про це глава фракції "Голос" Сергій Рахманін заявив на засіданні погоджувальної ради Верховної Ради в понеділок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо порядку денного. Серед законопроєктів, які пропонуються до нашого розгляду для направлення на висновок Конституційного суду, з нашої точки зору 1013 - це той законопроєкт, який ми точно будемо підтримувати щодо направлення на висновок про відповідність 157, 158 статей. І тому, що існує певна прогалина в законодавстві, яка буде відчутна з січня місяця, і тому, що в принципі це правильний напрямок думки. Щодо інших є величезні запитання", - сказав керівник фракції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через поспіх першочергові законопроєкти Зеленського і його партії часто підготовлені непрофесійно, - Ірина Геращенко

Як повідомлялося, 29 серпня в парламенті було зареєстровано низку законопроєктів президента України про внесення змін до Конституції країни. Того ж дня Верховна Рада IX скликання на першій сесії попередньо схвалила конституційні зміни, якими пропонується позбавити нардепів недоторканності.

Згідно із законодавчою процедурою, після отримання висновку КС парламент може попередньо ухвалити (прийняти в першому читанні) такий законопроєкт не менш ніж 226 голосами. Після цього, на наступній черговій сесії, Рада може розглядати його для прийняття в цілому. Для цього буде потрібно не менше 300 голосів парламентарів. Така процедура встановлена ​​Конституцією України.

У парламенті IX скликання сформовано 6 фракцій і груп. Так, до фракції "Слуга народу" увійшли 254 народні депутати, до ОПЗЖ - 44, до "Євросолідарності" - 27, до "Батьківщини" - 25, до "Голосу" - 17, а в групу "За майбутнє" - 23 парламентарі.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100