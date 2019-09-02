Ліквідація військової прокуратури призведе до припинення розслідування агресії РФ в Україні, - Матіос. ЛИСТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"У пятницю, після призначення нового генерального прокурора Рябошапки, я надіслав йому свій рапорт, який після реєстрації потрапив адресату. Відповідні листи мною також надіслано голові Верховної ради Дмитрові Разумкову та головам всіх фракцій нового парламенту. Ось текст рапорту та конверти з листами до Верховної ради України, де (хвилиночку!) працює 125 фахових юристів. Хай читають!", - йдеться в повідомленні.

До свого допису Матіос додав фото листа, якого направив Генеральному прокурору.

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У листі докладно розписано негативні наслідки ліквідації військової прокуратури.

Зазначається, що в разі ліквідації військової прокуратури буде фактично припинено розслідування і збір доказів агресії Росії проти України, припинення розслідування вбивств, тортур, знущань найманцями РФ над українськими воїнами і мирним населенням.

Також підкреслюється неможливість подальшої підготовки консолідованої претензії України до РФ і неможливість подальшої співпраці з Урядовим уповноваженим у справах ЄСПЛ. Відсутність подальшої можливості надання в МЗС України документальних доказів для використання у справах проти РФ у Міжнародному суді ООН.

"Подані вище докази та інші негативні наслідки припинення повноважень військових прокурорів можуть призвести до втрати дуже важливих доказів згаданих вище особливо тяжких злочинів і уникнути відповідальності і покарання за їхнє вчинення представників влади Російської Федерації, військовослужбовців ЗС РФ, ватажків та інших учасників терористичних організацій "Л/ДНР", безповоротні іміджеві втрати нашої держави на міжнародній арені", - йдеться в листі.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса.













