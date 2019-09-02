Під час шкільної лінійки у Львові в польського дипломата влучили камінцем

Інцидент стався вранці 2 вересня в школі №24 з польською мовою навчання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Zaxid.net".

За інформацією львівської мерії, під час урочистої лінійки у двір школи кинули кілька невідомих предметів, за попередніми даними - камінців. Згодом стало відомо, що йдеться про дитячу желеподібну іграшку "слайм" і невеликий камінь, який і влучив у представника польського консульства.

"Мерія засуджує дії, які сталися сьогодні, 2 вересня, у львівській школі №24 імені Марії Конопницької. Під час урочистих заходів в школі невідомі особи з сусіднього будинку кинули невідомі речі, ймовірно - камінці. Ніхто не постраждав. Мер Львова Андрій Садовий вимагає негайної реакції правоохоронних органів і покарання винних", - заявили в пресслужбі мерії Львова.

Відразу після інциденту міський голова Андрій Садовий подзвонив керівнику управління СБУ у Львівській області, висловивши вимогу негайно відреагувати на ці події. "Зараз спільно з правоохоронцями проводиться обстеження району з метою пошуку порушників правопорядку. Ці люди повинні бути знайдені і притягнуті до відповідальності", - заявив мер Львова Андрій Садовий.

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Така різка реакція мера, ймовірно, пов'язана з тим, що це школа з польською мовою викладання, і на урочистій лінійці були присутні представники консульства.

Директорка школи Луція Ковальська розповіла, що предмети з вікна кинули під час урочистої частини. "Під час лінійки з вікна сусіднього будинку у двір школи, де проходили урочистості, кинули щонайменше два предмети, один - це камінець, а інший - пластична маса. Були всі служби, я написала заяву в правоохоронні органи щодо цього інциденту. За 20 років, які я тут працюю, ніколи такого не було. Бувало, що вибивали вікна, але щоб під час святкування щось таке зробили - це вперше", - повідомила Луція Ковальська.

Один з предметів влучив у представника польського консульства, який був присутній на лінійці. Чоловік не постраждав. У польському консульстві повідомили, що знають про цей інцидент і чекають результатів розслідування.

Невдовзі Нацполіція Львівщини поширила офіційне повідомлення про цей інцидент, зазначивши, що до хуліганському вчинку причетний 13-річний підліток, який перебував у гостях у свого товариша. Іграшковий предмет на територію школи підліток кинув з вікна третього поверху, згодом він пояснив поліцейським, що зробив це заради розваги.

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