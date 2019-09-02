Моє завдання полягає в тому, щоб суттєво підвищити ККД українського уряду, - Дубілет

Співзасновник "монобанк" і колишній директор ПриватБанку з інформаційних технологій розповів, що основним його завданням на посаді міністра Кабінету міністрів стане підвищення ефективності уряду, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"По-перше, ефективна робота уряду. Моє завдання полягає в тому, щоб суттєво підвищити коефіцієнт корисної дії українського уряду, тому що зараз, на жаль, багато людей марнують свої таланти, порпаючись у папірцях. Я бачу, що можна це робити набагато ефективніше, прозоріше", - розповів Дубілет.

Ще один напрямок, за словами міністра Кабінету міністрів, це впровадження дешбордів і KPI (ключові показники ефективності) для чиновників.

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"Ми хочемо зробити так, щоб абсолютно у всіх керівників усіх ступенів був дешборд і KPI, і всі розуміли, хто наскільки добре чи погано справляється зі своїми завданнями. До останнього часу те, наскільки ти добре чи погано виконував завдання, полягало в кількості завдань, які ти виконав, а ми хочемо, щоб всі вони зводилися до зростання ВВП, індексу щастя й інших справді суттєвих речей", - пояснив Дубілет.

Дмитро Дубілет найбільше відомий як співзасновник онлайн-банку Monobank і як ІТ-директор ПриватБанку. Ступінь бакалавра отримав в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка в 2006 році, крім того, в 2011 році закінчив Лондонську бізнес-школу. З 2005 року керував компанією Fine Web (Київ), потім працював менеджером проектів у компаніях Infosys (Індія) і MasterCard (Польща).

У 2010 році Дубілет став ІТ-директором ПриватБанку, потім працював над розвитком порталу державних послуг iGov. Після націоналізації ПриватБанку в 2016-му заснував проект ІТ-послуг для банків FinTech Band і перший в Україні мобільний банк "Monobank", розвивав низку інших проектів удержавному секторі та бізнесі.

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