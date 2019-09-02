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02.09.19 17:38

До 7 років позбавлення волі загрожує організатору схеми незаконного виробництва та реалізації алкогольного фальсифікату в Тернопільській області

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста направили в суд обвинувальний акт щодо організатора схеми незаконного виробництва та реалізації фальсифікованого алкоголю в Тернопільській області.

В межах розслідування кримінального провадження у ст. 204, ст. 199 КК України було встановлено жителя м. Тернополя, який незаконно виготовляв алкогольні напої, реалізовував їх на території Тернопільської області, а також зберігав з метою використання під час продажу фальсифікату підроблені марки акцизного податку України, повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі ДФС.

До 7 років позбавлення волі загрожує організатору схеми незаконного виробництва та реалізації алкогольного фальсифікату в Тернопільській області 01

У квітні поточного року податковою міліцією спільно з працівниками ГУ БКОЗ СБ України у фігуранта було проведено обшуки, під час яких вилучено близько 5 тонн незаконно виготовленого спирту, понад 1 тонну фальсифікованих алкогольних напоїв, обладнання для їх масового виробництва і близько 78 тис. підроблених марок акцизного податку.

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Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

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