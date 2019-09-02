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02.09.19 17:55

Окупанти обстріляли із забороненої зброї Гранітне, - українська сторона СЦКК

Встановлено, що вогонь окупанти вели у напрямку населеного пункту Тельманове, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю - артилерію калібру 122 мм (3 снаряди) і міномети 120-го калібру (7 мін).

Окупанти обстріляли із забороненої зброї Гранітне, - українська сторона СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомляє про продовження обстрілів мирних населених пунктів з боку збройних формувань РФ уздовж всієї лінії розмежування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

На донецькому напрямку під вогнем опинилося Гранітне.

"Зазначений факт вкотре свідчить про цілеспрямовані дії збройних формувань Російської Федерації та їхніх найманців щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

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Окупанти обстріляли із забороненої зброї Гранітне, - українська сторона СЦКК 01

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