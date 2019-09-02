"Голос" закликає переглянути рішення про об'єднання Мінветеранів і МінТОТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві партії "Голос" на сторінці в Telegram.
"Закликаємо уряд та більшість переглянути рішення щодо об'єднання міністерств... Рішення, ухвалене під час поспішного і непрозорого формування Кабінету міністрів, уповільнить роботу над вирішенням проблем ветеранської спільноти, голос якої повинен впливати на роботу уряду уже сьогодні", - йдеться в повідомленні.
Народна депутатка фракції "Голос" Леся Василенко зазначає, що минулого року ветеранські спільноти, активісти та експерти доклали величезних зусиль для створення міністерства ветеранів.
"Ми зробили це, щоб проблеми людей, які захищали країну від російської агресії, були у фокусі роботи урядовців... Рішення про об'єднання міністерств відкидає нас на кілька років назад — адже тепер працівники двох новостворених інституцій займатимуться адміністративними питаннями, а не проблемами ветеранів, переселенців, та громадян які залишились на окупованих Росією територіях", — зазначила вона.
У партії зазначають, що першими викликами і для глави об'єднаного відомства Оксани Коляди, і для персоналу міністерств стануть адміністративні та бюджетні питання міністерств та їх працівників, а не ветеранів, і в цих умовах повноцінна робота над вирішенням проблем ветеранів міністерство розпочнеться не раніше середини наступного року.