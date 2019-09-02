"Голос" закликає переглянути рішення про об'єднання Мінветеранів і МінТОТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві партії "Голос" на сторінці в Telegram.

​​"Закликаємо уряд та більшість переглянути рішення щодо об'єднання міністерств... Рішення, ухвалене під час поспішного і непрозорого формування Кабінету міністрів, уповільнить роботу над вирішенням проблем ветеранської спільноти, голос якої повинен впливати на роботу уряду уже сьогодні", - йдеться в повідомленні.

Народна депутатка фракції "Голос" Леся Василенко зазначає, що минулого року ветеранські спільноти, активісти та експерти доклали величезних зусиль для створення міністерства ветеранів.

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"Ми зробили це, щоб проблеми людей, які захищали країну від російської агресії, були у фокусі роботи урядовців... Рішення про об'єднання міністерств відкидає нас на кілька років назад — адже тепер працівники двох новостворених інституцій займатимуться адміністративними питаннями, а не проблемами ветеранів, переселенців, та громадян які залишились на окупованих Росією територіях", — зазначила вона.



У партії зазначають, що першими викликами і для глави об'єднаного відомства Оксани Коляди, і для персоналу міністерств стануть адміністративні та бюджетні питання міністерств та їх працівників, а не ветеранів, і в цих умовах повноцінна робота над вирішенням проблем ветеранів міністерство розпочнеться не раніше середини наступного року.