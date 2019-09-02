Парафія на Рівненщині перейшла з УПЦ МП в ПЦУ

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ, інформує Цензор.НЕТ.

"1 вересня 2019 року відбулися загальні збори Свято-Троїцької громади села Війниця Млинівського району Рівненської області. На них було прийнято рішення, згідно з яким громада вийшла з-під юрисдикції Московського патріархату і перейшла в Православну церкву України", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на загальних зборах Свято-Троїцької релігійної громади були присутні 119 парафіян. За перехід проголосували 102 особи, проти - 13, утрималися - 4.

Нагадаємо, 28 липня митрополит Київський і всієї України Епіфаній повідомив, що впродовж більш ніж півроку, що минуло з моменту створення Православної церкви України, до неї приєдналося понад 500 парафій Української православної церкви Московського патріархату.

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