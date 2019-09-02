Вважаємо Цемаха підозрюваним у справі MH17. Його збереження для допиту вкрай важливе, - прокуратура Нідерландів. ДОКУМЕНТ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке українським колегам, який є в розпорядженні видання theБабель.

"На підставі інформації, отриманої нещодавно в рамках цієї кримінальної справи, прократура Нідерландів тепер вважає пана Цемаха підозрюваним у знищенні рейсу МН17", - йдеться в тексті листа.

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Слід зазначити, що цей лист з'явився на тлі підготовлюваного обміну полоненими між Києвом і Москвою.

У списках про обмін полоненими прізвища Цемаха спочатку не було. Як пише російське видання The Insider із посиланням на джерела, російські переговорники отримали вказівки щодо Цемаха з Кремля, коли список вже був узгоджений, і висунули умову: без нього обмін не відбудеться, а Сенцова Україна отримає лише в обмін на терориста.

За інформацією джерела theБабеля, близького до переговорів, питання Цемаха на початку минулого тижня обговорювали президент Зеленський, тоді ще генпрокурор Юрій Луценко і помічник президента Андрій Єрмак. Юрій Луценко переконував команду президента, що видача Цемаха Росії розвалить розслідування щодо Боїнга, а це у свою чергу дасть змогу ЄС зняти санкції з Росії. У команді Зеленського, стверджує джерело, з доводами Луценка знехотя погодилися, але пізніше все ж внесли Цемаха в список на обмін.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.

Нагадаємо, наприкінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади бойовиків "ДНР" Цемаха. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.