Дуда не підтримує бажання Трампа повернути Росію у Велику Сімку

Про це польський лідер заявив під час спільної пресконференції з віцепрезидентом США Майком Пенсом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На жаль, Росія упродовж останніх років здійснює кроки, щодо яких ніхто, хто шанує міжнародне право, не можна пройти байдуже. Треба задати питання: чи треба перейти до нормального порядку денного з Росією, коли таке трапляється? Я вважаю, що такого не може бути",- заявив Дуда.

Він нагадав, що Росія реалізує свої імперські амбіції через зміну кордонів із сусідами і військову агресію: у 2008 році так було у Грузії, у 2014 році – в Україні.

"Україна не контролює повністю своєї території, цього ніколи не повинно було трапитися в Європі",- констатував Дуда.

У свою чергу, Пенс наголосив, що Росія намагається створити поділи між Польщею і США, впливаючи на це своїми засобами нафти і газу.

"Ми маємо бути чутливими щодо намірів і дій Росії, перебуваючи по одній стороні. Попри цих провокацій Польща і США ніколи не будуть поділені",- підкреслив Пенс.

Віцепрезидент США висловив вдячність Польщі за активну протидію "Північному потоку 2".

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