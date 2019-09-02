Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
02.09.19 19:25

РФ виділяє мільярдні бюджети на дезінформацію, ми маємо інвестувати у виховання критичного мислення, - спікер Сейму Литви Пранцкетіс

У понеділок голова Сейму Литви Вікторас Пранцкетіс вирушить у Таллінн, де візьме участь у конференції голів парламентів Балтійських країн і країн Північної Європи.

РФ виділяє мільярдні бюджети на дезінформацію, ми маємо інвестувати у виховання критичного мислення, - спікер Сейму Литви Пранцкетіс

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на новинний портал Латвії Delfi, він виступить на конференції з повідомленням про боротьбу з впливом дезінформації зарубіжних держав.

"Росія виділяє мільярдні бюджети на поширення дезінформації через контрольовані державою канали ЗМІ. Ми усвідомлюємо, з викликом якого масштабу ми стикаємося, і маємо інвестувати в грамотність ЗМІ, у виховання критичного мислення. Важливе співробітництво, обмін позитивною практикою у сфері боротьби з дезінформацією", - зазначив спікер сейму.

Зустріч спікерів парламенту формату NB8 - щорічний захід, який організовується в державі, головуючій у форматі, йдеться в повідомленні. NB8 об'єднує Литву, Латвію, Естонію, Фінляндію, Швецію, Данію, Норвегію та Ісландію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Використання РФ дезінформації допомагає їй досягати короткострокових цілей, але не має тривалого ефекту, - канадський генерал

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100