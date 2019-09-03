Чорновол звинуватила ДБР у відмові зареєструвати її заяви про злочини Портнова. ДОКУМЕНТ

Про це Чорновол написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Керівник ДБР Роман Труба відмовився внести в ЄРДР мої заяви про злочини Портнова. Хоча відмова в прийнятті та реєстрації заяви або повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається (ч. 4 ст. 214 КПК України)", - написала вона.

За словами Чорновол, Труба під час особистої зустрічі з нею виправдовувався, що ДБР порушило "цілий букет політично-замовних кримінальних справ" за заявами Портнова, оскільки не могло відмовити йому згідно з КПК.

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"Саме цим Труба пояснив порушення, наприклад, такої антидержавної кримінальної справи, де називається "злочином"... контрнаступ ЗСУ на Донбасі 2014 року, в результаті якого було звільнено 70 відсотків території Донбасу", - заявила Чорновол.

Екснардеп пояснила, що коли особисто повідомила Трубі, що готує заяви про злочини Портнова, той пообіцяв порушити кримінальні справи.

"Мої заяви стосувалися "узурпації влади" Портновим і його зловживань на державній посаді в інтересах комерційної структури. Однак, як виявилося, Труба настільки переляканий і залежить від Портнова, що я отримала дві відмови", - підсумувала Чорновол.