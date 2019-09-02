Один наш воїн загинув від початку доби 2 вересня. Ворог порушив перемир'я 7 разів, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

три рази неподалік Водяного - із забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Гранітного із забороненої мінськими угодами зброї - артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, а також крупнокаліберних кулеметів;

неподалік Лебединського - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Новомихайлівки - зі станкового протитанкового гранатомета і крупнокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил - поблизу Новотошківського - з озброєння БМП, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув".

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