Хотів би, щоб до Нового року прокуратура стала зразком для всіх правоохоронних органів, - Рябошапка

Про це він заявив під час зустрічі президента Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронних органів у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Генпрокуратура відновить функції координації діяльності органів кримінальної юстиції. Для цього є всі передбачені законом механізми", - сказав він.

За словами Рябошапки, через те, що функція нагляду прокуратури була втрачена, наразі виникають конфлікти між правоохоронними органами і "ще трапляються випадки показухи".

Генпрокурор зазначив, що з його приходом на пост "першим треком" має стати перезавантаження, оновлення, очищення прокуратури як центральної інституції в системі кримінальної юстиції.

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Рябошапка додав, що в парламенті є законопроект, який, у разі його прийняття, дозволить якомога швидше запустити цей процес.

"Другий трек - це системне перезавантаження оновлення всієї системи кримінальної юстиції. Йдеться не тільки про кримінальне право, а також про зміну роботи системи органів досудового розслідування", - зазначив він.

"Третій напрямок. Правоохоронна система має захищати бізнес, який здійснюється законним шляхом. І має зробити все, щоб система органів досудового розслідування не була джерелом незаконного збагачення керівників цієї системи", - зазначив Рябошапка.

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"Я нещодавно чув погану характеристику про те, що система правоохоронних органів перетворилася в організоване злочинне угруповання. Я хотів би це змінити дуже швидко, рішуче і, як кажуть, вогнем і мечем ці речі випалювати, щоб до Нового року прокуратура стала зразком для всіх правоохоронних органів", - резюмував генпрокурор.

Нагадаємо, Верховна Рада 29 серпня схвалила кандидатуру Рябошапки на посаду генпрокурора. Того ж дня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Рябошапки главою ГПУ.