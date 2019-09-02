Зеленський звільнив державну уповноважену Антимонопольного комітету Артеменко і призначив двох нових - Копайгору і Піщанську.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази №643 і №644 з'явилися на сайті Офісу президента 2 вересня.

Крім того, двома іншими указами Зеленський призначив двох нових державних уповноважених АМКУ: Ірину Копайгору і Ольгу Піщанську, яка також стала першим заступником голови комітету.

За декларацією, Ірина Копайгора працює в Криворізькому економічному інституті при Київському національному економічному університеті імені Василя Гетьмана.

У серпні проект "Наші гроші" повідомляв, що там же працює і батько, який свого часу викладав у Зеленського.

Піщанська, згідно з її декларацією, працювала раніше в компаніях "АрселорМіттал Кривий Ріг" і "Стем Інжиніринг".

5 липня Зеленський звільнив трьох державних уповноважених АМКУ: Валерія Полюховича, Андрія Вовка і Агію Загребельську.

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