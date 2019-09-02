У Лефортово прийняли передачі для 32 політв'язнів. ФОТО

Передачі політв'язням принесли український журналіст Роман Цимбалюк і російська журналістка і правозахисниця Вікторія Івлєва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Цимбалюка в Facebook.

"Щойно з Вікторією Івлєвою (Victoria Ivleva) провели операцію зі встановлення осіб громадян України, які перебувають в СІЗО "Лефортово". Принесли передачі. І їх прийняли, що вже саме собою є великою удачею", - написав він.

За словами Цимбалюка, передачі взяли для 24 українських моряків і 8 політв'язнів.

"Серед них: Сущенко, Балух, Кольченко, Карпюк, Клих, Гриб, Панов і Сизонович. Загалом 32 людини. Можливо, список неповний. Також незрозуміло, де Сенцов", - додав Цимбалюк.

Морякам і політв'язням передали сигарети, шоколад, горіхи, ковбасу і сир. "Ще російський пекар Діма приніс хліб, виготовлений його власними руками", - додав Цимбалюк.

Від кінця минулого тижня ЗМІ мусують чутки про підготовлюваний обмін українських військовополонених моряків і політв'язнів, яких утримує Росія, на засуджених в Україні за злочини росіян.

Нагадаємо, 30 серпня співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився" й українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Того ж дня в Офісі Президента назвали фейком інформацію про завершення обміну.

"Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності", - йшлося в повідомленні ОП.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до позгодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений в рамках процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.







