Новий Трудовий кодекс потрібно прийняти до 1 січня, - Зеленський

Таке завдання Президент України Володимир Зеленський поставив під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів і правоохоронних органів, передає Цензор.НЕТ із посиланням сайт глави держави.

Серед іншого, на думку президента, слід звузити сфери неформальної зайнятості, зокрема, суттєвого посиливши відповідальність за тіньове ведення господарства.

Також до січня, за словами Володимира Зеленського, необхідно затвердити план з дерегуляції та переведення надання дозвільних документів в електронну форму. Також в електронний вигляд мають бути переведені топ-30 найбільш популярних сервісів для громадян і бізнесу. Крім того, слід спростити порядок і зменшити вартість підключення для громадян і бізнесу до електричних і газових мереж, якими володіють приватні монополісти.

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Для реалізації проекту "Держава у смартфоні" Президент вважає за необхідне провести повний аудит державних реєстрів та їхнє упорядкування, здійснити верифікацію та встановлення тотожності даних про громадян у базових реєстрах і поширення унікального ідентифікатора для пов’язаних даних.

Крім того, Глава держави підкреслив необхідність створення умов для проведення електронних виборів та електронного перепису населення. Також серед пріоритетів – прискорення наповнення Єдиного державного демографічного реєстру; запровадження єдиного порталу електронних послуг, електронного кабінету громадянина з доступом до інформації про себе з реєстрів і запровадження електронних послуг "єМалятко", ID14, eHealth.