Компанія, що виграла конкурс на управління "Межигір'ям", вимагає доступ до маєтку, хоч контракт з нею вже розірвали

Про вимогу надати доступ до "Межигір’я" йдеться у листах "Скомпані" від 28 та 29 серпня на адресу ГО "НПУ Межигір’я". Їх вдалося роздобути журналістам програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Громадська організація, у якої "Скомпані" вимагає доступу в Межигір'ї, доглядає за резиденцією колишнього президента Віктора Януковича з моменту його втечі в Росію в 2014 році.

У документі, який підписав директор фірми "Скомпані" Олексій Вороненко, вказуно низку будівель, які АРМА передала їй в управління, та повідомляє, що "внаслідок блокування представниками ГО "НПУ "Межигір’я" вказаних об’єктів, що супроводжується погрозами фізичної розправи, управитель протягом місяця не може потрапити на територію".

Фірма вимагає надати безперешкодний доступ та звільнити прилеглу територію до будівель резиденції, а якщо громадська організація цього не зробить – обіцяє звернутися до правоохоронних органів.

У той же час, як стало відомо "Схемам" з листа АРМА до "Скомпані" від 7 серпня, Агентство вже розірвало угоду з управителем "Межигір'я".

Своє рішення в Агентстві аргументували тим, що "Скомпані" порушила низку обов’язкових умов у договорі, які мала виконати після його підписання. Зокрема, новий управитель не застрахувався від можливих проблем у випадку невиконання умов у договорі: протягом десяти днів "Скомпані" мала укласти договір зі страховою компанією на певну суму, яка б компенсувала пов’язані з цим збитки.

Крім того, зазначається у листі АРМА, компанія не подала відомостей про прийняття "Межигір'я" та не прозвітувала про виконані за місяць в резиденції роботи, як того вимагає договір. Такі причини в Агентстві визнали достатніми, аби розірвати договір зі "Скомпані".

У самій фірмі інформацію про розірвання контракту із АРМА дізналися від журналістів і пообіцяли звернутися до Агентства.

"Я поки що це не можу не підтвердити, не спростувати, тому що особисто я такої інформації не маю… Я звернуся до АРМА із запитанням, чи так це, чи ні", – повідомив директор ТОВ "Скомпані" Вороненко.

29 травня 2019 року компанія "Скомпані" перемогла у конкурсі на право управління арештованою резиденцією колишнього президента Віктора Януковича "Межигір’я".

Директором компанії є Олексій Вороненко – донедавна помічник депутата Євгена Мураєва – колишнього регіонала, згодом члена партії "Опозиційний блок" та власника телеканалу "Наш".

Обрання "Скомпані" переможцем тендеру АРМА на управління резиденцією "Межигір’я" викликало великий суспільний резонанс.

Громадська рада при АРМА закликала провести новий конкурс на управителя резиденцією.

Зокрема, через "вигаданий досвід" компанії-переможця, яка, як виявили журналісти "Схем", з часу заснування не здійснювала реальної господарської діяльності і не управляла до цього іншими об’єктами, як повідомляла у своїй презентації на конкурсі. Крім того, у ній "Скомпані" вказала партнерів, з якими планувала розвивати територію "Межигір’я", однак у коментарі "Схемам" вони заперечили таку співпрацю.

2018 року слідчі Генеральної прокуратури України передали "Межигір'я" АРМА для пошуку того, хто керував би колишньою резиденцією Віктора Януковича. Згодом, у листопаді 2018 року, АРМА оголосило конкурс на управління активами резиденції, його кілька разів продовжували.

"Межигірʼя" раніше було резиденцією Віктора Януковича, але після його втечі з країни у лютому 2014 року територія стала національним парком і музеєм корупції, де щорічно бувають мільйони українців та іноземців. Нині у резиденції відбуваються екскурсії та громадські заходи, знімаються фільми. Будівлями і зоокуточком "Межигір’я" опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.