З накопиченням вугілля на складах ТЕС склалася катастрофічна ситуація, - Волинець

"Відносно того, чи є вугілля на складах теплових електростанцій – це мене зараз найбільше хвилює, тому що ми вже увійшли в осіньо-зимовий період 2019-2020 року і далі – зимово-весняний період. Ми зараз маємо на складах теплових електростанцій на 54% менше вугілля ніж за відповідний період минулого року. У минулому році ми мали проблеми накопичення вугілля на складах, а зараз це просто катастрофа", - заявив Волинець в ефірі телеканалу ZIK, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.



Народний депутат наголошує, що в ситуацію має втрутитися вище керівництво держави.

"Якщо наш Уряд, нове керівництво держави – президент і парламент і Кабмін не об'єднають зусилля, то ми можемо опинитися перед тим, що будуть обмеження подачі електроенергії підприємствам і їхня зупинка. Буде просто віялове відключення, без всякого попередження. Постраждають безвинні люди. Може виникнути ще одна загроза – це розвал енергетичної системи, тому що блоки теплових електростанцій мають унікальну спроможність регулюючих можливостей блоками атомних станцій ми не можемо регулювати", - підкреслив він.



Лідер Незалежної профспілки гірників вважає, що незадовільна ситуація довкола накопичення вугілля на складах ТЕС напряму пов’язана з проблемами ціноутворення на енергоресурси.





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"Розпочнемо з вугільної галузі і обов'язково прийдемо до ціноутворення, бо це питання можливості виплат зарплат шахтарям і який фінансово-економічний стан шахт на даний момент", - зазначив Волинець.



Як повідомлялося, 19 серпня президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками Кабінету Міністрів і профільних відомств щодо ситуації на ринку електроенергії. Представник Президента у Кабміні Андрій Герус констатував незадовільну підготовку до опалювального сезону – на середину серпня кількість вугілля на складах була на 40% менша від торішніх запасів.



За інформацією, оприлюдненою головним редактором інтернет-видання "Цензор" Юрієм Бутусовим, в ході наради в президента з’ясувалося, що найнижчу ціну на імпортне вугілля визначає формула "Роттердам+" - 1740 грн/тонна, яка скасована з 1 липня цього року.



Розслідування економічної обгрунтованості "Роттердам+" веде Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Натомість, вугілля з США, ПАР та Колумбії значно дорожче – від 1800 грн/тонна. В свою чергу, згідно офіційного повідомлення державної генеруючої компанії "Центренерго", вона запланувала придбати 350 тис тонн вугілля з Російської федерації за ціною 1970 грн за тонну в компанії-посередника "Нафта Форс".



За даними ЗМІ, компанія "Нафта Форс" належить до неформальної групи "Приват" Ігоря Коломойського.