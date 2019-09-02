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02.09.19 21:41

Маршрутка зіткнулася з вантажівкою на Львівщині, понад 10 людей у ​​лікарні

В м. Моршин Львівської області зіткнулися вантажівка і маршрутний автобус, у результаті ДТП понад 10 осіб зазнали тілесних ушкоджень.

Маршрутка зіткнулася з вантажівкою на Львівщині, понад 10 людей у ​​лікарні

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ГУ Нацполіції у Львівській області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 2 вересня, близько 16:45 у м.Моршин, Стрийського району. Як попередньо встановили поліцейські, зіткнулися маршрутний автобус "Мерседес" і вантажівка "КамАЗ", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на момент ДТП в салоні автобуса було 24 особи. Попередньо з тілесними ушкодженнями до лікарні доставлено понад десять осіб.

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"Кількість травмованих і їхні діагнози уточнюються", - поінформували в поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група, поліцейські встановлюють обставини ДТП.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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