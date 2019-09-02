Всі українські школи мають бути автономними і не залежати від управлінь освіти, - освітній омбудсмен Горбачов

Про це в ефірі Громадського заявили освітній омбудсмен Сергій Горбачов і народний депутат від "Слуги народу" Роман Грищук, інформує Цензор.НЕТ.
Горбачов зазначив, що зараз Антимонопольний комітет часто блокує тендери, які школи проводять через управління освіти, тому директори вимушені збирати гроші в "благодійний фонд" для вирішення нагальних проблем.
Зміна законодавства про тендери та переведення шкіл на автономію може вирішити цю на інші проблеми, вважає омбудсмен.
"Управління освіти під всілякими благородними приводами блокує перехід шкіл на автономію", - додав він.