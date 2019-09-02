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02.09.19 22:39

Всі українські школи мають бути автономними і не залежати від управлінь освіти, - освітній омбудсмен Горбачов

Для вирішення низки проблем у школах, зокрема щодо "благодійних фондів", усі українські школи мають отримати автономний статус і не залежати від управління освіти.

Всі українські школи мають бути автономними і не залежати від управлінь освіти, - освітній омбудсмен Горбачов

Про це в ефірі Громадського заявили освітній омбудсмен Сергій Горбачов і народний депутат від "Слуги народу" Роман Грищук, інформує Цензор.НЕТ.

Горбачов зазначив, що зараз Антимонопольний комітет часто блокує тендери, які школи проводять через управління освіти, тому директори вимушені збирати гроші в "благодійний фонд" для вирішення нагальних проблем.

Зміна законодавства про тендери та переведення шкіл на автономію може вирішити цю на інші проблеми, вважає омбудсмен.

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"Управління освіти під всілякими благородними приводами блокує перехід шкіл на автономію", - додав він.

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