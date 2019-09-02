Качка претендує на посаду торгового представника України

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

У декларації Качки на сайті НАЗК місцем його майбутньої роботи зазначено Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. У графі про посади (поточну або посаду, на яку претендує кандидат) Качка вказав "Заступник міністра - Торговий представник".

Тарас Качка є заступником виконавчого директора Міжнародного фонду "Відродження" та експертом з питань європейської інтеграції. З 2014-го по 2015 рік був віце-президентом і виконувачем обов'язки президента Американської торгової палати в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія шукає спосіб "зберегти обличчя", але буде змушена відпустити українських моряків, - радник міністра закордонних справ Качка

З 2015 року Качка також є радником міністра закордонних справ. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Національний інститут державного управління в Варшаві.

Нагадаємо, в серпні 2018 року уряд звільнив Наталію Микольську з посади торгового представника України - заступника міністра економічного розвитку і торгівлі. Микольську звільнили за власним бажанням, оскільки вона тимчасово переїжджала в США для навчання в Стенфордському університеті.

Тоді на місце торгового представника призначили Максима Нефьодова, який зараз очолює Державну митну службу.