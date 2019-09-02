Поліція готує підозру секретареві Бориспільської міськради Годунку за напад на активіста

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в понеділок пресслужба Головного управління Національної поліції в Київській області.

"Про це поліції стало відомо з соціальних мереж. Після отримання повідомлення до міської ради Борисполя відразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила і допитала свідків. У процесуальному порядку вилучила відео з камер спостереження, вивчила його і долучила до матеріалів кримінального провадження", - зазначається в інформації.

Зараз тривають всі необхідні процесуальні слідчі дії з метою документування обставин вчиненого кримінального злочину.

Слідчі подали клопотання до суду з метою отримання тимчасового доступу до медичної документації та подальшого призначення судово-медичної експертизи. "Вона буде призначена після одужання побитого громадянина і визначить тяжкість заподіяних тілесних ушкоджень", - наголошується в повідомленні.

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За цим фактом слідчі розслідують кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Готується проект підозри для подальшого направлення до прокуратури області та оголошення підозри нападнику.

Секретар Бориспільської міськради Годунок отримав широку громадську популярність 10 липня, коли президент України Володимир Зеленський вигнав його із зустрічі в Борисполі з місцевою владою і активом Київської області, на якій було обговорено питання функціонування Бориспільської лікарні.

Під час дискусії секретар Бориспільської міськради Годунок поскаржився, що раніше співзасновниками Бориспільської лікарні були місто і район 50 на 50, а потім глава Бориспільської РДА Олександр Туренко забрав у міста лікарню, і тепер лікарня не може фінансуватися з міського бюджету.

У свою чергу Зеленський сказав, що "коли багато кричать, він завжди просить знайти йому в інтернеті щось про людину, яка дуже багато кричить".

"Я тут прочитав - газети, скажіть, це правда чи ні - так, член "Батьківщини", правильно, секретар Бориспільської міської ради, раніше судимий за ч.3 ст. 142 Кримінального кодексу - "розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень". Ярослав Миколайович. Це Ви?" - запитав президент Годунка.

Після отримання від співрозмовника ствердної відповіді, Зеленський сказав: "Вийдіть звідси. Вийди звідси, розбійник ти! Погано чуєш мене? Я вас питаю, це ви? Вийдіть, будь ласка".