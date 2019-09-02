Перший президент Криму Мєшков переніс інсульт під час відпочинку в Туреччині

Про інсульт Мєшкова стало відомо з Facebook його дочки Маріанни, інформує Цензор.НЕТ.

"У Мєшкова сьогодні стався інсульт. До ранку може не дожити. Якщо дивом виживе, то залишиться інвалідом на все життя", - написала вона напередодні.

Пізніше стало відомо, що колишнього прихильника російської окупації півострова ввели у штучну кому.

"Прошу вважати це офіційною заявою. Чому консульство Росії в Аланії не робить жодних кроків? Де консул? Чому турки не виводять, як обіцяли, Мєшкова зі штучної коми? Чому досі консульство не переправило свого громадянина на Батьківщину? Чому громадянин Росії покинутий напризволяще в Туреччині?" - писала в Facebook його дочка Маріанна.

Пізніше жінка повідомила, що її батька вивели з коми. "Розбудили. Кліпає. Не говорить і не ворушиться. Живий!" - зазначила вона.

Деталі того, що сталося Маріанна Мєшкова розкрила виданню "Российская газета". 73-річному колишньому політику стало погано відразу по приїзді в готель. Він посварився з персоналом через наданий номер. Після цього в своєму номері Мєшков вирішив прийняти душ, де у нього стався інсульт.

За словами дочки, до можливого подальшого транспортування Мєшкова для подальшого лікування в Росію слід ще вирішити питання про оплату медичних послуг турецькій лікарні.

"Як заявив представник російської страхової компанії, страховка покриває лише 40 тисяч євро на одного застрахованого. Але операція, яку провели вночі, коштує близько 200 тисяч євро. Тому питання стоїть гостро: їх можуть не випустити, поки гроші не заплатять", - повідомила Маріанна Мєшкова.

Про ситуацію дружина Мєшкова поінформувала російське консульство в Анталії, але жодної допомоги поки не надходило.

Юрій Мєшков - перший і єдиний президент Криму, який обіймав цей пост з 1994 по 1995 рік. Він відстоював необхідність зближення Криму з Росією, аж до приєднання. У 2011 році був депортований із Криму із забороною в'їзду в Україну на п'ять років. Гаряче вітав окупацію півострова Росією і повернувся жити до Криму в 2014 році. Зараз активно критикує окупаційну владу.