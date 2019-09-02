Носіння світловідбивних жилетів для учнів молодшої школи в темну пору стало обов'язковим

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує в Фейсбуці Центр організації дорожнього руху

З вересня учні 1-4 класів повинні носити спеціальні світловідбиваючі жилети в темний час доби, щоб бути помітними для водіїв. Як заявляв у липні цього року експрем'єр-міністр Володимир Гройсман, жилети мають бути індивідуальними і видаватися безкоштовно.

За цими даними, рішення зробити дітей більш помітними для учасників дорожнього руху ухвалили весною 2019 під час всеукраїнської Координаційної наради з питань безпеки дорожнього руху.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пристібайся. Живи: у Новій Зеландії ті, хто вижили в ДТП, розповіли про користь ременя безпеки. ФОТО