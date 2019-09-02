За 4 роки окупації в Криму засудили майже 60 осіб за відмову служити в російській армії

Про це заявили в прокуратурі Автономної республіки Крим, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інформагентство УНН.

"Встановлено, що в період з 1 квітня 2015 року по 1 липня 2018 року окупаційна влада... притягнула до кримінальної відповідальності за відмову служити 35 осіб. На даний час - 59", - повідомили в прокуратурі АР Криму.

За даними відомства, з 2015 до 2018 року Росія призвала на строкову військову службу понад 12 200 мешканців Криму, у даний час - понад 17 тисяч.

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Нагадаємо, в окупованому Криму навесні 2019 року пройшла 9-та призовна кампанія, в рамках якої заявлено про призов 3400 осіб (Крим - 2800, Севастополь - 600).

Україна вимагає від Росії припинити призов до збройних сил жителів анексованого Криму. Прокуратура АРК просить кримчан звертатися по телефону або електронною поштою в разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомляла, що в 2017 році на військову службу в збройні сили Росії призвали не менше 4800 жителів Криму. За даними тимчасового повіреного у справах США при ОБСЄ Гаррі КАМІА, в 2018 році в російську армію призвали 5600 кримчан.

За даними Кримської правозахисної групи, всього від початку окупації Криму Росія призвала у свою армію близько 15 тис. кримчан.