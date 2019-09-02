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02.09.19 23:15

Україну відвідають американські сенатори, яких нещодавно не пустили в Росію

Сенатори США Кріс Мерфі і Рон Джонсон, яким нещодавно відмовили в отриманні російської візи, збираються відвідати Україну. Вони прибудуть, щоб продемонструвати американську підтримку новому уряду України.

Україну відвідають американські сенатори, яких нещодавно не пустили в Росію

Про це один із сенаторів, Кріс Мерфі повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія не пускає нас до себе, але Рон Джонсон і я відвідаємо Україну, Сербію і Косово цього тижня, щоб продемонструвати підтримку обох партій новому українському уряду і заради продовження діалогу між Белградом і Пріштіною", - зазначив Мерфі.

Україну відвідають американські сенатори, яких нещодавно не пустили в Росію 01

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 28 серпня американському сенаторові від Демократичної партії і критику Кремля Крісу Мерфі не дали візу для в'їзду в Росію, куди він збирався приїхати у складі двопартійної делегації Конгресу США.

Також російський уряд відмовив американському сенаторові Рону Джонсону, голові підкомітету Сенату у закордонних справах щодо співпраці в Європі і регіональної безпеки, у в'їзді в країну в складі тієї ж делегації.

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