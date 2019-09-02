Партнери з Данії, Норвегії та Канади відвідали КПВВ "Новотроїцьке", - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, іноземців цікавили, насамперед, питання безпеки. Зокрема, алгоритм дій військовослужбовців Донецького прикордонного загону зі складу ОС у разі атаки російсько-терористичних військ на контрольний пункт під час перебування там цивільного населення.
Прикордонники ознайомили міжнародних партнерів з усіма аспектами контрольно-перевірочних процедур і запевнили в тому, що безпека цивільного населення є пріоритетним завданням для військовослужбовців-прикордонників і, в разі загострення обстановки, вони зроблять все необхідне, щоб не допустити жертв серед мирних громадян.
Делегати зазначили, що вкрай важливо налагодити сталу взаємодію між військовослужбовцями різних країн у рамках обміну досвідом. Також вони відзначили плідність міжнародного співробітництва та високий професіоналізм військових зі складу Об'єднаних сил, які готові оперативно забезпечити порятунок мирного населення у разі ворожих обстрілів.