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03.09.19 07:55

Кернес оскаржив у суді проведення ЛГБТ-маршу в Харкові

Проведення призначеного на 15 вересня "ХарківПрайду" буде оскаржене в суді.

Кернес оскаржив у суді проведення ЛГБТ-маршу в Харкові

Як передає Цензор.НЕТ, про це 2 вересня заявив у фейсбуці мер міста Геннадій Кернес.

"Жоден Марш рівності в Харкові не відбувався спокійно. Газові балончики, зіткнення учасників маршу з його противниками, противників з поліцією, травмовані - обов'язкові атрибути цього заходу. В соцмережах організатори "ХарківПрайду", призначеного на 15 вересня, активно рекламують це дійство. З іншого боку, на сайті міськради була зареєстрована петиція про його заборону, яка за кілька днів набрала 5837 голосів противників заходу", - написав він.

За словами мера, маршем "стурбовані і силовики - в прифронтовому місті можуть бути провокації під час параду".

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"Харківська міськрада не має права забороняти подібні заходи. Але я, як міський голова, у відповіді за спокій в Харкові. Тому прийнято рішення звернутися до суду з проханням обмежити проведення "ХарківПрайду", - заявив Кернес.

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