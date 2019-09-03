На наступній сесії "СН" працюватиме тільки з перервами на сон та їжу, - Корнієнко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу, відповідаючи на питання, чи буде працювати Верховна Рада на завтрашньому пленарному засіданні знову вночі.

За словами Корнієнка, "середній вік нашої фракції - близько 40 років. У такому віці люди ще продуктивні вночі. Це доведено і біологічно, і психологічно".

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Як сказав Корнієнко, у фракції "вірять у своїх депутатів", і додав, що деякі "інші фракції сходять з дистанції поступово, то, можливо, здоровий спосіб життя їм допоможе".

Він запевнив, що 3 вересня не планується засідати до ночі. "А от щодо наступних двох пленарних тижнів, які будуть через тиждень, то, звичайно, з огляду на ту кількість ініціатив, які сьогодні попросив і доручив нам робити президент, думаю, що буде робота просто нон-стоп з невеличкими перервами на сон та їжу", - заявив Корнієнко.





