"Я здебільшого самостійно формую кадрову політику", - Гончарук

Як передає Цензор.НЕТ, з посиланням на Укрінформ, про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Я здебільшого самостійно формую кадрову політику. Я, звичайно, консультуюся з президентом, звичайно, ми звіряємо наші бачення щодо тої чи іншої людини, тому що немає у мене всієї об'єктивної інформації, він підказує, ми радимося, але немає такого, що в одну "калитку" хтось комусь приносить резюме, кандидатури й каже: "призначай без розмов". Немає такого. Це командна робота — хороша здорова дискусія", - сказав Гончарук.

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Він додав, що кожен міністр сам має підібрати собі команду і сам має нести за неї відповідальність.

"Якщо я розказую міністру, кого брати на роботу, то потім в нього не запитаю про результат. Як ти можеш спитати з міністра за результат, якщо ти йому сам поставив членів команди за певними напрямами", - пояснив Гончарук.

Гончарук додав, що за попередніми домовленостями він має право "вето" на людей, які на його думку не мають бути членами урядової команди й такі ж домовленості є із президентом.

"Кожен міністр сам підбирає собі команду, але ми з ними домовитися і погодити принципи, відповідно до яких у мене є право "вето" на людину. Тобто якщо я вважаю, що людина не повинна бути частиною нашої команди, то я про це чесно говорю міністру і ми знімаємо це питання. Така сама домовленість в мене є з президентом. Я вважаю, що це здоровий механізм, коли команда між собою домовляється про те, щоб не пускати всередину людей, з якими буде дискомфортно: або вони токсичні, або є питання щодо їхніх моральних якостей", - сказав Гончарук.