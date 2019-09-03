Київ не йтиме на жодні неприйнятні компроміси для завершення війни, - глава МЗС Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко після майже 8-годинних переговорів у "нормандському форматі" на рівні політичних радників, які відбулася в понеділок у Берліні.

"Ми збираємося зробити це точно до кінця року", - сказав дипломат.

За його словами, під час зустрічі було обговорено кроки, які відкриють шлях до саміту лідерів формату. При цьому, за твердженням Пристайка, на жодні неприйнятні компроміси Київ йти не збирається, а всі домовленості будуть представлені громадськості.

"Ніяких болючих компромісів, про які ми б не домовлялися раніше, не було зроблено. Те, що нам прийдеться робити певні болючі компроміси, - це рішення, починаючи з 2014 року", - сказав Пристайко.

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Глава МЗС зауважив, що якби в України була можливість розв’язати це питання силою з самого початку, все було би вже завершено й "ми б зараз не були на цьому етапі". Але Україна як держава відповідальна, все ще виконує ці рішення, які були досягнути лідерами у 2014 році.

"Ми хочемо завершити цю війну і Президент Зеленський декілька разів пояснював: ми не можемо собі дозволити ще 5 років перебувати в тому стані, в якому ми зараз – економічно, фінансово, ми не збираємося кожного дня втрачати солдата", - сказав Пристайко.

Зі свого боку він повторив те, що заявив нещодавно депутатам Верховної Ради: "війна продовжує серйозно стримувати нас. Вона вбиває наших людей, 14 тис. осіб загинуло та мільйони перебувають поза межами своїх домівок; у нас украдено мінімум 20% нашого потенціалу, 7% території. Ми маємо розв'язувати це питання. Це не означає, що ми вирішимо це завтра. Президент Зеленський дав час, для того, щоби прийняти остаточні рішення. Приблизно ми говоримо про кінець 2019 року".

Якщо Україна не зможе використовувати Нормандський формат, вона буде шукати інші можливості, підкреслив дипломат.