У пенітенціарній системі плануються радикальні реформи, які триватимуть мінімум 3 роки, - глава Мін'юсту Малюська

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми плануємо доволі радикальні реформи в пенітенціарній системі. І напевно це ті реформи і та частина Міністерства юстиції, яка є найскладнішою. І потребує найбільшої уваги. Тобто реформа у пенітенціарній системі це роки. Горизонт планування мінімум три роки, а то й більше", - сказав Малюська.

Він зауважив, що пенітенціарна система це не тільки величезна кількість слідчих ізоляторів та в’язниць, а "це 55 тисяч населення українського, яке там знаходиться, і це просто шалена неефективність держави".

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"Ми лише другий день в уряді й відповідно ми зараз пробуємо прорахувати наслідки та взагалі можливість наших реформ, але в принципі модель, яку ми прагнемо, це, з одного боку, будівництво хоча б кількох закладів позбавлення волі за зразком наших північних сусідів – Данія, Норвегія... З іншого боку – радикальний перехід від тюремного ув’язнення, від покарання у вигляді позбавлення волі до інших видів покарань, які з таким позбавленням волі не пов’язані", - додав міністр юстиції.

За його словами, більша частина в’язнів, які виходять на волю після відбування покарання за скоєння злочину, вчиняють злочини повторно.

Малюська вважає, що застосування громадських робіт до осіб, що скоїли злочини, електронних браслетів, домашнього арешту, інших засобів покарання, перебування на контролі пенітенціарної інспекції - набагато ефективніше.

"Для держави це в десятки разів безпечніше і в десять разів дешевше", - наголосив міністр.