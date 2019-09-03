Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
03.09.19 08:46

Новий Кабмін планує випуститися з програми МВФ, - Маркарова

Нова програма з МВФ буде довшою за попередні, але, ймовірно, останньою.

Новий Кабмін планує випуститися з програми МВФ, - Маркарова

Новий Кабінет міністрів планує завершити співпрацю з МВФ після виконання умов програми кредитування. Про це повідомила міністерка фінансів Оксана Маркарова в ефірі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

За її словами, нова програма з МВФ буде довшою за попередні, однак, імовірно, буде останньою.

"Ми працюємо з МВФ. У нас є формальні місії, які приїжджають обговорити програму або її перегляди. Це те, чого ми очікуємо зараз, щоб обговорити цю програму. Вона буде новою і трохи довшою. Я дуже сподіваюся, ми її називаємо останньою програмою. Адже за всі попередні роки Україна завжди завершувала й обривала ці програми", - сказала Маркарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маркарова: мені точно потрібен буде новий заступник з податкового напрямку

Міністерка зазначила, завдання України "випуститися з програми", як це вдалося раніше іншим європейським країнам.

"Виконати програму таким чином, щоб економіка перебувала на тому етапі розвитку, коли нам не буде потрібна допомога кредитора. І ми зможемо дійсно жити самі", - заявила Маркарова.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100