Новий Кабмін планує випуститися з програми МВФ, - Маркарова

Новий Кабінет міністрів планує завершити співпрацю з МВФ після виконання умов програми кредитування. Про це повідомила міністерка фінансів Оксана Маркарова в ефірі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

За її словами, нова програма з МВФ буде довшою за попередні, однак, імовірно, буде останньою.

"Ми працюємо з МВФ. У нас є формальні місії, які приїжджають обговорити програму або її перегляди. Це те, чого ми очікуємо зараз, щоб обговорити цю програму. Вона буде новою і трохи довшою. Я дуже сподіваюся, ми її називаємо останньою програмою. Адже за всі попередні роки Україна завжди завершувала й обривала ці програми", - сказала Маркарова.

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Міністерка зазначила, завдання України "випуститися з програми", як це вдалося раніше іншим європейським країнам.

"Виконати програму таким чином, щоб економіка перебувала на тому етапі розвитку, коли нам не буде потрібна допомога кредитора. І ми зможемо дійсно жити самі", - заявила Маркарова.