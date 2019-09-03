Audi на великій швидкості врізався у Volkswagen на мосту Патона в Києві: троє постраждалих. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Информатор".

Двох водіїв і дівчину-пасажира Audi госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

За попередніми даними від поліції, Audi на великій швидкості їхала по мосту Патона в сторону правого берега. Назустріч їй по реверсивній смузі руху їхав Volkswagen. Не встигнувши загальмувати і не розминувшись, машини зіткнулися лоб в лоб.

Audi повністю розбита. Удар був настільки сильним, що в автомобіля вилетів двигун. В салоні машини багато крові. Попередньо, в Audi їхали хлопець і дівчина.

Водієві Volkswagen пощастило трохи більше. За даними очевидців, він був у свідомості, коли на місце аварії приїхала швидка. Однак машина також серйозно розбита, особливо передня частина.

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На стеклах Audi була наклеєна реклама сторінки в Instagram. Імовірно, акаунт належить потерпілому водієві. На сторінці хлопця багато фотографій з даними авто, а також є відео, на якому він мчить по Києву на високій швидкості. Однак чи був він за кермом у момент ДТП, поки не відомо.

Як зазначає видання, через кілька годин після ДТП сторінку хлопця в Instagram видалили.

Машини розкидало по протилежних сторонах дороги. Через це на мосту Патона утворилася серйозна пробка. На місці аварії працювали два наряди патрульної поліції і медики швидкої допомоги. Деталі аварії встановлюють правоохоронці.

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Фото: Информатор