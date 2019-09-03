Конкретна дата саміту "нормандської четвірки" на зустрічі в Берліні узгоджена не була, - Чеснаков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив журналістам директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, відповідаючи на запитання про терміни зустрічі керівників Росії, Німеччини, Франції та України.
"Наскільки мені відомо, вчора на зустрічі в Берліні помічники лідерів "нормандської четвірки" не узгодили конкретну дату саміту", - сказав Чеснаков.
За його словами, на зустрічі обговорювалися умови, за яких саміт може відбутися.
"Російська делегація наполягала, що спочатку треба виконати рішення попередніх самітів. Потрібно розвести сили в Петровському й Золотому та узгодити формулу Штайнмаєра. Загалом можливість відновлення роботи "нормандського формату" схвалюють усі сторони. Роботу буде продовжено і на рівні помічників лідерів, і в контактній групі", - сказав він.
Зустріч радників лідерів країн, що утворюють "нормандський формат", завершилася в Берліні минулої ночі.